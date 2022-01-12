تحمل شهادة تجارة.. ضبط طبيبة تجميل مزيفة في مصر

تواصل السلطات المصرية حملاتها لضبط الأطباء المزيفين ومنتحلي صفة طبيب الذي يمارسون المهنة دون ترخيص وشهادات طبية ويخدعون المرضى لجني الأموال.

فقدت ضبطت السلطات سيدة خريجة كلية التجارة تنتحل صفة طبيبة وتدعي حصولها على دبلومة الليزر والتجميل من "دول أوروبية" حيث تمارس المهنة بإحدى مراكز محافظة سوهاج، جنوب القاهرة، وتقوم بعلاج مرضى السمنة والنحافة وتفتيت الدهون وعمل جلسات تقشير وعلاج الأمراض الجلدية وجلسات ميزوثيرابي.

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كما داهمت السلطات عيادة ومركزا للطبيبة المزيفة حيث تم ضبط دفتر روشتات يحمل إسمها وتعريفها عى أنها أخصائية تجميل وحاصلة على دبلومة التجميل والليزر من عدة دول أوربية وعربية، وأدوية مهربة ومستحضرات منتهية الصلاحية وأخرى غير مسموح بتواجدها بتلك المراكز.

تخسيس.. وعلاج طبيعي

وقبل أسابيع ألقت السلطات المصرية القبض على طالبة ثانوي تدير مركزاً للتخسيس والعلاج الطبيعي يعمل بدون ترخيص في الزقازيق بمحافظة الشرقية شمال البلاد.

وتبين أن المركز يقوم بتقديم خدمات علاج السمنة والنحافة والتغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، كما تبين أن طالبة الثانوي التي تديره قامت بتزوير رخصة منشأة طبية تم إلغاؤها منذ عام 2018.



من العيادة المزيفة

كما ضبطت السلطات قبلها أيضا طبيبا مزيفا يدير مركزاً للعلاج الطبيعي في محافظة الشرقية، ويقوم بتقديم خدمات الطب البشري والعلاج الطبيعي، كما ألقت القبض على ميكانيكي انتحل صفة طبيب ويدير مركزاً للعلاج الطبيعي بمحافظة الشرقية أيضاً.

وقررت السلطات، في واقعة سابقة، حبس صاحب مركز للعلاج الطبيعي أطلق على نفسه لقب "سمكري البني آدميين" 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهم تزوير هويته الشخصية وممارسته لمهنة العلاج الطبيعي بدون ترخيص.