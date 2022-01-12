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تلقت ضربة.. شاهد سمكة قرش تستغيث لإنقاذها في الغردقة

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ظهور سمكة قرش مصابة في الغردقة
خاص

تلقت ضربة.. شاهد سمكة قرش تستغيث لإنقاذها في الغردقة

ظهور سمكة مصابة بالزعنفة لتلقيها ضربة من محركات القوارب

القاهرة - العربية.نت

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ظهرت سمكة قرش في مياه البحر الأحمر بسواحل مدينة الغردقة في مصر. وفوجئ عدد من المشاركين في رحلة بحرية بظهور السمكة قرب قواربهم، كما ظهر أنها مصابة وتصدر أصواتا للاستغاثة وإنقاذها.

وأكد حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالغردقة في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أن الجمعية تلقت بلاغاً بظهور إحدى سمكات القرش بالقرب من شواطئ الغردقة.

وأضاف أنه تبين بعد المعاينة أن السمكة مصابة بالزعنفة الخلفية، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ المحميات لعمل اللازم وإنقاذ القرش المصاب والتعرف على سبب الإصابة التي قد تكون بسبب تلقيه ضربة من محركات القوارب.

لأول مرة في الغردقة

وأكد الطيب تواجد السمكة وظهورها لم يكن بحثاً عن غذاء أو للهجوم على إنسان ولكن للاستغاثة والإنقاذ مثلما يحدث مع الدولفين، مضيفا أن هذا يحدث لأول مرة في الغردقة.

كما كشف أن أسماك القرش وعند إصابتها فهي في احتياج للمساعدة، مؤكداً أن لدى القرش مضادات للتعافي من أي إصابة مهما كانت خطرة.

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