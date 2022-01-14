فيديو.. رجل يطلق النار عشوائياً على الكلاب في القاهرة

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على شخص تم تصويره بالفيديو خلال قيامه بإطلاق النار على الكلاب الضالة في مدينة العبور شرق القاهرة.

وقال مؤسس حملة الرفق بالحيوان في مصر لـ"العربية.نت" إن السلطات تمكنت من القبض على الرجل، وتم اقتياده لقسم شرطة العبور للتحقيق معه، كما تم ضبط السلاح الناري المستخدم.

مادة اعلانية

وكان رواد مواقع التواصل قد تداولوا فيديو يكشف قيام شخص بالإمساك بسلاح ناري وبإطلاق النار عشوائياً على الكلاب الضالة، بحجة أنها تمثّل خطراً على السكان والأطفال، قائلاً إن انتشار الكلاب الضالة بات يشكّل ظاهرة ويحتاج لتدخل من السلطات.

وكشف الفيديو قيام شاب من المارة بمحاولات لمنع الشخص من مواصلة إطلاق النار وسط شد وجذب وتهديدات، وهو ما نجح به في النهاية فتوقف الرجل عن ارتكاب جريمته.