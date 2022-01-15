مصر: أول إعلان رسمي بضبط قيادي حسم والسلطات تقرر حبسه 15 يوما

بشكل غير مباشر أعلنت السلطات المصرية ضبط قيادي حسم، حسام سلام، والذي ضبطته السلطات المصرية خلال هبوط طائرة سودانية في مطار الأقصر اضطراريا، حيث قررت جهات التحقيق حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، لتورطه في قضايا إرهابية.

وكان الأمن المصري قد اعتقل القيادي الكبير بحركة حسم التابعة للجماعة، والتي أدرجتها السلطات الأميركية على قوائم الإرهاب قبل هروبه لتركيا، قادماً من السودان.

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أحد مؤسسي حركة حسم

وقالت المنصات الإخوانية إن السلطات المصرية اعتقلت أحد مؤسسي حركة حسم، التابعة للجماعة وتعد أحد أذرعها المسلحة، ويدعى حسام منوفي محمود سلام، واقتادته من طائرة سودانية كانت في طريقها إلى تركيا وهبطت اضطرارايا في مطار الأقصر مساء الأربعاء.

تعود البداية لمساء الأربعاء وتحديدا في تمام الساعة التاسعة مساء، حيث أعلنت الشركة المصرية للمطارات سماح مطار الأقصر الدولى لطائرة سودانية بالهبوط اضطراريا خلال رحلتها من العاصمة السودانية الخرطوم متجهة إلى اسطنبول بتركيا، وعلى متنها 138 راكباً، بالإضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 8 أفراد.

وقالت إن قائد الطائرة التابعة لشركة بدر السودانية أبلغ برج المراقبة الجوية بوجود حالة طوارئ وعلى الفور تم السماح للطائرة وهى من طراز بوينغ 737 بالهبوط وتخصيص ممر خاص، وتم إنزال جميع الركاب ونقلهم إلى إحدى صالات المطار وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم وللطائرة بعد تفعيل خطة الطوارئ المسبقة، التى يتم اتباعها فى تلك الأحداث الطارئة.

ومساء الخميس أعلنت المنصات الإخوانية اختفاء أحد ركاب الطائرة، ويدعى حسام سلام حيث كان قد تعرض للتوقيف الأمني في مطار الخرطوم يوم الأربعاء في بداية وصوله للمطار، قبل أن يسمح له بالصعود للطائرة المتجهة لتركيا.

حسام سلام من مواليد محافظة المنوفية شمال القاهرة، ويسكن بحي الدقي بمحافظة الجيزة، وهرب من مصر في العام 2013 ومطلوب أمنيا منذ العام 2017.

وهو أحد مؤسسي حركة حسم، حيث فر إلى السودان، وكان متجها لتركيا للإقامة هناك.

من هو حسام سلام؟

هو طالب سابق بكلية الهندسة جامعة المنوفية، وتم فصله من الكلية في العام 2014 مع 9 طلاب آخرين ينتمون للجماعة لمد شهر لقيامهم بالتعدى على الموظفين الإداريين، واقتحام مكتب عميد الكلية وتحطيم سيارته، وأدين بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزام المتهمين جميعا متضامنين بدفع قيمة ما أتلفوه بكلية الهندسة والسيارة رقم م ى أ 8327.

شارك في تأسيس حركة حسم وتنفيذ عدة عمليات إرهابية لحساب جماعة الإخوان، منها محاولة اغتيال المفتي السابق علي جمعة، والنائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، واستهداف ضباط الشرطة والجيش.

وفي العام 2017 أمرت جهات التحقيق، بالقبض على 96 متهما من عناصر حركة حسم، المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد، وضمت بجانب سلام بعض قيادات الإخوان الهاربين إلى تركيا ، في مقدمتهم النائب السابق جمال حشمت، والفنان وجدي العربي، وعلى بطيخ، عضو مجلس شورى الجماعة، ومجدي شلش، عضو الهيئة العليا للجماعة، وعمرو دراج، والمتحدث باسم وزارة الصحة الأسبق يحيى موسى.

وصدرت قرارات الضبط والإحضار بحق المتهمين، نفاذا لقرار إحالتهم للمحاكمة في القضية رقم 64 لسنة 2017 جنايات القاهرة، وتضم 299 متهما والقضية رقم 724 لسنه 2016 والمحالة للقضاء العسكري برقم 64 لسنة 2017 جنايات.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الأميركية، كانت قد أعلنت في يناير من العام الماضي إدراج حركتي حسم وسواعد مصر التابعتين لجماعة الإخوان، وعدد من أبرز قيادات التنظيم الهاربين في تركيا المتهمين بالتخطيط وتنفيذ مئات العمليات الإرهابية في مصر ضمن قوائم الإرهاب.