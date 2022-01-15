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هدى عبد الناصر تكشف أسراراً خطيرة وجديدة عن نكسة يونيو

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جمال عبد الناصر ونجلته هدى
جمال عبد الناصر ونجلته هدى

هدى عبد الناصر تكشف أسراراً خطيرة وجديدة عن نكسة يونيو

ابنة جمال عبدالناصر: السعودية والكويت وليبيا منحت مصر 90 مليون دولار بعد نكسة 67

العربية.نت

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كشفت الدكتورة هدى جمال عبدالناصر عن أسرار ما قبل خطاب تنحي الزعيم جمال عبدالناصر بعد نكسة 1967، مؤكدة أن والدها توقع العدوان الإسرائيلي على مصر يوم 2 يونيو، وأنه سيكون في 5 يونيو وهو ما حدث بالفعل.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أعاد النظر في مجمل الأوضاع بأكملها بعد نكسة 1967، وحدثت مناقشات داخل مجلس الوزراء واللجنة التنفيذية العليا حول ذلك الأمر.

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والدي لم يخبر أحدًا بنيته التنحي

وذكرت الدكتورة هدى جمال عبدالناصر أن والدها لم يخبر أحدًا بنيته التنحي بعد نكسة 1967، ولم يكن يتحدث مع أحد معهم خلال تلك الفترة.

وأشارت إلى أن مجلس الأمة "البرلمان" اجتمع في منزل والدها بعد نكسة 1967.

وأضافت أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أعاد النظر في مجمل الأوضاع بأكملها بعد نكسة 1967، وحدثت مناقشات داخل مجلس الوزراء واللجنة التنفيذية العليا حول ذلك الأمر.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري، أن القرارات التي تم اتخاذها في مؤتمر الخرطوم كانت مهمة وكان لجمال عبدالناصر دور فيها.

دعم مالي سعودي كويتي

وذكرت أن العالم العربي كان يتحدث بعد نكسة 67 عن وقف تصدير البترول إلى الغرب ورفض جمال عبدالناصر أن يتم تفعيل ذلك، خاصة أن فترة التجهيز للحرب سوف تستغرق وقتاً، ولكنه طالب بمساعدة مصر وسوريا والأردن عن الخسائر التي ألمت بها بعد نكسة 1967.

وكشفت هدى جمال عبدالناصر أن الدول العربية قامت بدعم مصر بنحو 90 مليون دولار بعد نكسة 1967 وكان حينها الدولار يساوي 2.5 جنيه، وحصلت مصر والأردن وسوريا على الدعم المالي من الكويت وليبيا والسعودية، كونها الدول المنتجة للنفط في ذلك الوقت من أجل إعادة تشكيل الجيش بعد نكسة 1967.

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