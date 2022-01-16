هل فعلا هدد منتخب مصر بالانسحاب من أمم إفريقيا؟

كشف تقرير مغربي مفاجأة من العيار الثقيل، حول انسحاب منتخب مصر من بطولة أمم إفريقيا عقب أحداث مباراة تونس ومالي والتي شهدت أخطاء تحكيمية فادحة.

إلى هذا، ذكرت صحيفة المنتخب المغربية، عقب الحدث الغريب والمؤسف الذي شهدته مباراة تونس ومالي، والذي كان بطله الحكم الزامبي جياني سيكازوي، الذي أعلن عن نهاية المواجهة قبل نهايتها القانونية، وكان خلالها منتخب نسور قرطاج متأخرون بهدف.

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فيما نقلت الصحيفة المغربية عن مصادر تونسية، أن المغرب ومصر هددتا بالانسحاب من نهائيات كأس إفريقيا للأمم المقامة حاليا بالكاميرون، في حال إنزال عقوبات على المنتخب التونسي الذي انسحب من المباراة ورفض متابعة الدقائق التي بقيت منها.

وأشارت إلى أن المغرب، مصر وليبيا لعبت دورا حاسما في عدم معاقبة منتخب تونس والاكتفاء فقط بنتيجة المباراة التي آلت للمنتخب المالي.

وكان الحكم الزامبي جياني سيكازوي الذي قاد المباراة، قد أعلن عن نهايتها قبل انقضاء وقتها الأصلي، ليدخل على إثرها المنتخب التونسي في احتجاجات على الحكم، ورغم تدارك الموقف بالعودة لاستئناف ما تبقى من الوقت، إلا أن نسور قرطاج رفضوا استكمال دقائق اللعب المتبقية، بينما استجاب لها المنتخب المالي.

ولم يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي عن هذا القرار.