"ماتت من الفرحة بعد زفافها".. عريس الهرم يروي!

وفاتها الغامضة تسببت في حزن كبير عند المصريين، فقد رحلت هاجر عصام "عروس الهرم" في مصر بعد ساعات من زفافها، لذا قررت النيابة العامة في الجيزة بتشريح الجثة للوقوف على ملابسات الوفاة.

وناظرت النيابة جثة العروس وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية تشير إلى وجود عنف جنائي، فأصدرت قرارا بدفنها بعد الانتهاء من التشريح، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

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في التفاصيل، استمعت النيابة لأقوال العريس إسلام حسن الذي أفاد بأن زوجته دخلت الحمام وعندما تأخرت ذهب ليفتح الباب فوجدها ساقطة على الأرض وفاقدة الوعي، وفارقت الحياة بعد نقلها إلى المستشفى.

وأضاف "كانت فرحانة قوى إنّنا اتجوزنا.. واحدة صاحبة هاجر اتصلت عليّ مُنهارة وقالت لي: دي ماتت من كتر فرحتها إنكم خلاص اتجوزتم". وفق ما نقل موقع "المصري اليوم".

العريس الذي يعمل مهندسًا، ظل في دبي 7 سنوات أكد أنه طيلة 5 سنوات كان بعيدًا عن محبوبته "هاجر" مضيفا "ما شوفتهاش ولا مرة كنت بكلمها في التليفون بس ويوم الثالث من يناير الجاري حضرت إلى القاهرة وعملتها مفاجأة لها لأني كنت قايل لها إني جاي يوم 7 يناير".

وكشف عن أنها دخلت الحمام وعندما تأخرت فتح الباب عليها فوجدها على الأرض فاقدة الوعي تماما.

إلى ذلك، تلقى قسم الهرم بلاغًا من المستشفى، بوصول جثة هامدة لفتاة تدعى هاجر، 24 سنة، "نتيجة تعرضها للاختناق" وهو ما استبعده الزوج، فتوجهت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان الحادث، وبالمعاينة تبين أن الفتاة عروس تم زفافها منذ ساعات قليلة في منطقة الهرم.