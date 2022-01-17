القاضي أمره بتقبيل قدميها.. شاهد دموع أم تنقذ ابنها من الإعدام 

في سابقة لافتة، أنقذت دموع أم مصرية ابنها من حبل المشنقة بعد اتهامه بقتل شقيقته حرقا بسبب الميراث.
في التفاصيل، قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الاثنين بالسجن المؤبد للمتهم بقتل شقيقته حرقا بسبب الميراث بمنطقة كفر الكردي في الدقهلية، بدلا من الإعدام شنقا بعدما روت الأم خلال شهادتها في المحكمة تفاصيل الواقعة وتوسلت للقاضي أن يبقي على حياة ابنها بعدما فقدت ابنتها.
ووقفت الأم أمام القاضي وأعلنت تنازلها عن الحق المدني، فيما أمرت المحكمة بإخراج المتهم من قفص الاتهام وطالبته بتقبيل يد ورأس وقدم والدته لأنها أنقذته من حبل المشنقة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت محمد زکریا محرز، 47 عامًا، صاحب سوبر ماركت ومقيم كفر الكردي - الدقهلية إلي محكمة الجنايات لقيامه في أكتوبر الماضي بقتل شقيقته المجني عليها وداد زکریا محرز محمد عوف عمدا مع سبق الإصرار والترصد وحرقها لخلاف سابق بينهما حول ميراثهما من الأب.
وأكد المتهم أنه لم يقصد قتل شقيقته، ولم يكن في وعيه وقت ارتكابه الجريمة، مضيفا أنه اتفق مع والده على بيع منزلهم القديم، وتخصيص قيمته لتجهيز شقيقته، وبناء منزل آخر يكون ميراثاً لهما، ولكن بعد وفاة الأب كتبت الأم المنزل باسمها واسم نجلتها فقط وهو ما دفعه لارتكاب جريمته، حسب قوله.
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