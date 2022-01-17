شاهد.. أول ظهور لابنة وائل الإبراشي في عزاء والدها

لأول مرة، ظهرت ابنة الإعلامي الراحل وائل الابراشي أثناء عزاء والدها، وسط حضور عدد كبير من الحضور، اليوم الأحد.

وظهرت جيلان الإبراشي، برفقة والدتها سحر الإبراشي في مقر مؤسسة روز اليوسف بالقاهرة، وهي ترتدي قناعا أسود اللون.

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وكان النائب العام المصري المستشار، حمادة الصاوي، أمر بالتحقيق العاجل في وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي.

وقال في بيان رسمي، السبت، إن زوجة الإعلامي الراحل تقدمت ببلاغ اتهمت فيه أحد الأطباء بالتسبب في وفاة زوجها، قائله إنه أعطاه أقراصا للعلاج من فيروس كوفيد، وأقنعه بتناولها فيما كان يدخن بشراهة بحوار الراحل ما أثر سلبيا عليه.

كما أضاف بيان النائب العام أن أرمة الإعلامي الراحل قالت إنه رغم أن نتائج الفحوصات أثبت إصابة زوجها بتليف رئوي فإن الطبيب استمر في علاجه بنفس الأقراص التي ادعى اختراعها، مضيفة أن أطباء آخرين حاولوا إنقاذ زوجها وعلاجه من المضاعفات التي تسبب فيها الفيروس حتى وفاته.

وكان الدكتور سمير صبري، محامي سحر الإبراشي، زوجة وائل الإبراشي قد تقدم ببلاغ الخميس إلى النائب العام ضد طبيب شهير بتهمة قتل الإعلامي الراحل.

يذكر أن الإعلامي المصري كان قد توفي مساء الأحد الماضي عن عمر ناهز 58 عاما، وذلك بعد رحلة طويلة وصعبة من العلاج، عانى خلالها من تداعيات فيروس كورونا، وتليف الرئتين.