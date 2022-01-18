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صور.. إصابة شخصين بسقوط شاحنة من أعلى جسر بمصر

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صور ..إصابة شخصين بسقوط شاحنة من أعلى جسر ب مصر .
الشاحنة التي سقطت اليوم من أعلى جسر في الجيزة

صور.. إصابة شخصين بسقوط شاحنة من أعلى جسر بمصر

السيارة سقطت نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائدها الذي أصيب ومساعده أثناء سقوطها في مدينة الجيزة

القاهرة - العربية.نت

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أصيب شخصان إثر سقوط شاحنة من أعلى جسر في مدينة الجيزة جنوب العاصمة المصرية القاهرة صباح اليوم الثلاثاء.

وشهد محور صفط اللبن بالجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، سقوط سيارة نقل بطريقة غريبة، من أعلى المحور ما أسفر عن إصابة شخصين بإصابات متفرقة، وألحق أضراراً في واجهة إحدى العمارات المواجهة.

الشاحنة التي سقطت اليوم من أعلى جسر في الجيزة
الشاحنة التي سقطت اليوم من أعلى جسر في الجيزة
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وتلقت أجهزة الأمن المصرية بلاغاً بسقوط سيارة نقل من أعلى المحور، وبالفحص تبين أن السيارة سقطت نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائدها الذي أصيب ومساعده أثناء سقوطها.

وأسفر الحادث عن حدوث بعض التلفيات في واجهة أحد العقارات المتواجدة بالقرب من الجسر، فيما قامت السلطات برفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور لطبيعتها.

الشاحنة التي سقطت اليوم من أعلى جسر في الجيزة
  • الشاحنة التي سقطت اليوم من أعلى جسر في الجيزة
  • الشاحنة التي سقطت اليوم من أعلى جسر في الجيزة
2 صور
الشاحنة التي سقطت اليوم من أعلى جسر في الجيزة
الشاحنة التي سقطت اليوم من أعلى جسر في الجيزة
الشاحنة التي سقطت اليوم من أعلى جسر في الجيزة
الشاحنة التي سقطت اليوم من أعلى جسر في الجيزة
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