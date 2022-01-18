مرض نادر يهدد حياة طفل مصري والعلاج باهظ.. والدته تروي

رحلة من المعاناة عاشتها زينب مع طفلها الأول مصطفى مع مرض نادر جعل الطفل يحتاج لزراعة جهاز هضمي بعملية نادرة تحتاج لمبلغ ٢ مليون دولار، لا تستطيع الأم أن توفرها ولا سبيل آخر لنجاة الطفل، ما جعلها تلجأ لمواقع التواصل الإجتماعي لمشاركة قصة نجلها الذي يحارب المرض منذ طفولته.

فقد روت زينب مهاب قصتها مع طفلها لـ"العربية.نت" الذي ولد في الشهر الثامن من الحمل، وتم ضعه في الحضانة لنقص الأوكسجين أثناء ولادته، ومع بلوغه العام لاحظت أنه لا يمشي ولا يزحف، ومع سؤالها للأطباء كان وصفهم أنها حالة طبيعية تحدث في حالات كثيرة بين الأطفال.

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وتابعت مع بلوغه العامين وتوجهي للكثير من الأطباء قمنا بعمل تصوير الرنين المغناطيسي وتبين أن المراكز في المخ المسئولة عن المشي والكلام تأثرت من نقص الأوكسجين في وقت الولادة، وأكدوا لي أنه في هذه الحالة لن يستطيع المشي أو الكلام.

كما تابعت "لم استسلم وتفرغت من عملي لكي أبحث عن علاج له وأتابع مع أطباء وقمت بعلاجه عن طريق جلسات استغرقت ٦ أشهر لمدة ١٢ ساعة يومياً، وبالفعل تمكن من المشي بعد ٦ أشهر".

مرض نادر

وأوضحت والدة الطفل مصطفى، أنه تم تشخيصه بمرض نادر يسمي SIBO وهو مرض يؤثر علي أجهزة الجهاز الهضمي وعلى كفاءتها وتسبب بتأثيره على البنكرياس، وإصابته بمرض السكري.

كذلك، أضافت "وصلت تكلفة العملية الجراحية بزراعة الجهاز الهضمي التي يحتاجها الطفل خارج مصر ٢ مليون دولار، وقلة من الأطباء يستطيعون إجرائها ويقوم بها أحد الأطباء المصريين في الخارج".

وتسعى زينب أن يخضع طفلها للعملية الجراحية التي تحتاج لمبلغ كبير، فقد أجرى نجلها عمليتان جراحتين، فبعد تشخيص الطبيب المصري الدكتور كريم أبو المجد، رئيس قسم جراحات الجهاز الهضمي وزراعة الأمعاء بمستشفى كليفلاند الأمريكية له في الخارج لحالته تم استئصال القولون الذي اتضح له أنه يعاني من غرغرينا فيه، لذلك كان لابد من استئصاله، وكان هناك تحسن كبير في حالة الطفل.

تدهور كبير

ولكن منذ شهر أبريل الماضي بعد مرور عام ونصف علي العملية لاحظت الأم تدهور كبير في حالته وضعف بشكل كبير، ولم يكن هناك حلول غير التغذية الوريدية والتي كانت مشكلة بالنسبة لحالته لمعانته من الحساسية تجاه هذا النوع من التغذية، بالإضافة إلي معاناته من مرض السكر، لذلك تمثل عملية الزراعة الأمل الوحيد لحالته.

إلى ذلك، أستطاع مصطفى الالتحاق بالمدرسة مع سن أطفاله الطبيعي، ولكنه تعرض للكثير من التنمر من زملائه بالمدرسة، وتأمل والدته في علاج طفلها ونجاح العملية الجراحية اللازمة له.