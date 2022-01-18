السيسي يؤكد تضامن مصر مع الإمارات.. إصابة مواطنين مصريين في الحادث الإرهابي

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، اتصالاً بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، لتقديم تعازيه في ضحايا الهجوم الغادر الذي وقع بالقرب من مطار أبوظبي الدولي، وفقا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي.

وأعرب السيسي عن إدانة مصر حكومة وشعباً لهذا العمل الإرهابي من قبل ميليشيات الحوثي الذي استهدف أراضي الإمارات، مؤكداً سيادته دعم وتضامن مصر مع الإمارات وما تتخذه من خطوات وإجراءات من أجل الدفاع عن أراضيها وسلامة مواطنيها.

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وشدد السيسي على ارتباط أمن واستقرار الإمارات بالأمن القومي المصري، امتداداً للعلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين، بحسب الرئاسة المصرية.

هذا وأعلنت مصر، الثلاثاء، إصابة اثنين من رعاياها في الحادث الإرهابي الذي تعرضت له الإمارات، الاثنين.

وقالت الخارجية المصرية إن سفارتها بأبوظبي تابعت الحادث الإرهابي في الإمارات، حيث أبلغت وزارة الخارجية الإماراتية، السفارة المصرية بوجود اثنين من المواطنين المصريين ضمن المصابين في الحادث.

وذكرت الخارجية المصرية أن السفير المصري شريف البدوي قام على الفور بالاطمئنان على حالة المواطنين المصريين، والوقوف على احتياجاتهما، وتقديم المساعدة اللازمة.

وأضافت أن المصابين بحالة صحية جيدة وتلقيا الرعاية الطبية اللازمة، مشيرة إلى أن السفير المصري سيلتقي بهما الأربعاء.

وكانت شرطة إمارة أبوظبي أكدت الاثنين اندلاع حريق، ما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزانات أدنوك، إضافة لوقوع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

وأدى الحريق إلى وفاة 3 أشخاص "هنديان وباكستاني" وإصابة 6 في انفجار صهاريج المحروقات في أبوظبي، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشارت التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعت في المنطقتين قد تكون تسببت في الانفجار والحريق.

من جهتها، أعلنت ميليشيات الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسمها.