مونتير مصري إلى العالمية.. أحمد حافظ يشارك في مسلسل moon knight

يشارك المونتير المصري أحمد حافظ، في مونتاج المسلسل المنتظر بقوة من مارفل Moon Knight من إخراج محمد دياب، والذي يتعاون مع حافظ للمرة الثالثة بعد فيلمي اشتباك وأميرة، ويتولى حافظ في المسلسل مونتاج الحلقتين الثالثة والرابعة، واحدة من إخراج دياب والأخرى من إخراج الثنائي جاستن بنسون وآرون مورهيد.

مسلسل Moon Knight ينتمي إلى المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي، التي تضم أفلاما مثل Eternals وShang-Chi and the Legend of the Ten Rings ومسلسل Ms. Marvel، وفي المسلسل يلعب أوسكار إيزاك دور البطل الخارق مارك سبكتور، وهو جندي سابق في المارينز، يتحول إلى مرتزق ويستخدم شخصياته المتعددة لمحاربة الجريمة.

ويشارك في بطولة المسلسل أيضاً إيثان هوك، ومن المقرر عرضه ابتداءً من 30 مارس عبر منصة ديزني+. وقد شارك حافظ الإعلان الرسمي على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي معلقاً "أشعر بالسعادة والفخر الشديد لمشاركتي بهذا المشروع الضخم. شكراً لكل من دعموني خاصة محمد دياب".

يذكر أن حافظ احترف المونتاج في سن صغيرة، وخلال أكثر من 20 سنة حافلة بالأعمال المحلية والدولية المتنوعة في صناعة السينما، قدم المونتير المصري أحمد حافظ النسخة النهائية لأكثر من 20 فيلما ومسلسلا تنتمي إلى أنواع مختلفة ومن صناعة مخرجين من خلفيات متنوعة، ونال أكثر من 15 جائزة محلية ودولية عن أفلامه، ومنذ شهور قليلة.

ونال حافظ إشادات دولية عن مونتاج فيلم اشتباك (2016) من إخراج محمد دياب، الذي افتتح مسابقة نظرة ما بالدورة الـ69 من مهرجان كان السينمائي؛ ووصفته الناقدة الأميركية ديبورا يانغ في مجلة هوليوود ريبورتر بأنه "مونتاج سريع وسلس كطلقات نارية". ونال حافظ عن الفيلم 3 جوائز من مهرجان أيام قرطاج السينمائية، جمعية الفيلم والمهرجان القومي للسينما المصرية، كما قدم الفيلم الأردني التركي مسافر: حلب - إسطنبول (2017) ونال عنه جائزة أفضل مونتاج من مهرجان البوسفور السينمائي الدولي في إسطنبول.

وفي 2020 عُرض له مسلسل ما وراء الطبيعة للمخرج عمرو سلامة، والمأخوذ عن سلسلة القصص للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وهو أول الإنتاجات الأصلية لشبكة نتفليكس في مصر. وكان أول تعاون له مع سلامة من خلال فيلم شيخ جاكسون الذي جاء عرضه العالمي الأول في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي 2017.