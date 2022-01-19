جريمة غامضة تفجع المصريين.. جثة بطلة العالم لكرة السرعة ملقاة فوق عقار

جريمة غامضة تكثف أجهزة الأمن المصرية جهودها لكشف ملابساتها، حيث عثر الأهالي على جثة بطلة العالم لكرة السرعة ملقاة فوق سطح عقار في محافظة كفر الشيخ.

وعثر الأهالي على جثة فتاة ملقاة فوق سطح عقار بشارع الجيش في مدينة دسوق، وبالفحص تبين أنها روان الحسيني، تبلغ من العمر 22 عاماً طالبة بكلية الصيدلة وبطلة العالم السابقة في كرة السرعة.

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وكشفت التحقيقات الأولية أن الفتاة كانت في زيارة لمنزل خالتها قبل مقتلها، فيما قالت الأم إنها تلقت اتصالا من هاتف ابنتها وتحدث معها شخص مجهول وأخبرها بوجود جثة ابنتها فوق سطح عقار.

جريمة قتل

وفق التحريات فإن أجهزة الأمن ترجح أن تكون جريمة القتل قد وقعت بدافع السرقة، حيث لم تعثر الشرطة على متعلقات الفتاة مثل حافظة النقود والهاتف الجوال، وبعض المصوغات الذهبية ، فيما كشف التقرير المبدئي لمفتش الصحة أن جثة الفتاة بها آثار خدوش وسجحات حول الرقبة ما يعزز من فرضية خنقها خلال مقاومتها للقاتل.

من جانبها بدأت الشرطة بتفريغ كافة كاميرات المراقبة في محيط المكان الذي وقعت به الجريمة وسؤال المحيطين بالعقار السكني، لكشف ملابسات الحادث، بينما قرر المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، انتداب الطبيب الشرعس لتشريح الجثة ومعرفة سب الوفاة.

الفتاة المجني عليها اسمها بالكامل روان محمد الحسيني، طالبة في الفرقة الثالثة بكلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، ولاعبة لكرة السرعة، وحصلت مع فريق نادي دسوق الرياضي، على المركز الأول على مستوى العالم عام 2016، في البطولة التي أقيمت بدولة بولندا، وكرمها وزير الشباب والرياضة السابق، ومحافظ كفر الشيخ الأسبق، وبسببها تم إدراج نادي دسوق الرياضي، على خريطة الأندية الرياضية، حيث تشتهر المدينة، بهذه اللعبة وتحصد بشكل دائم العديد من البطولات.

وشيع الآلاف مساء أمس وفي جنازة مهيبة جثمان بطلة العالم، عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، فيما تواصل أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الحادث.