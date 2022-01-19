فيديو كوميدي لمصري ينقل كوبا من الشاي لزميله على رافعة

تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو كوميدياً لسائق رافعة، يقوم بتوصيل كوب من الشاي لزميله عبر الرافعة.

وكشف الفيديو قيام أحد العمال بالمشروع القومي لتبطين الترع بتوصيل كوب من الشاي لزميله في الناحية الأخرى من أحد الترع التي كانا يقومان بتنفيذ أعمال تأهيل فيها، تمهيدا لتبطينها لصعوبة وصوله إليه.

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وتفاعل رواد التواصل مع الفيديو وتفاوتت تعليقاتهم ما بين مؤيد ومنتقد، فيما اتفق الجميع على طرافة الموقف وخفة دم صاحب الفكرة.

يذكر أن مشروع "تبطين الترع" هو أحد أهم المشروعات القومية التي تُنفذ في الوقت الجاري في مصر ويمثل أحد أركان خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكلٍ عام وللقطاع الزراعي بشكلٍ خاص، حيث تستهدف مصر تحسين حالة الري في مساحة مليون فدان في مجال الزراعة.

تبلغ أطوال الترع في مصر 33 ألف كيلو تقريبًا، وتمتد من الإسكندرية حتى أسوان، تم إنشاؤها في عهد محمد علي، وكلها ترع طينية لا يوجد بها تبطين وتتعرض المياه فيها للفقد، حيث يقدر الفاقد منها نحو 19 مليار متر مكعب.