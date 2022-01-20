شاهد.. لحظة مقتل مصري بالرصاص تدخل لفض مشاجرة بين طفلين

شهدت قرية مصرية جريمة مأساوية، حيث لقي شاب مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في القلب عقب تدخله لفض مشاجرة بين طفلين.

في التفاصيل، كشفت كاميرا مراقبة تفاصيل الجريمة البشعة، حيث كان الشاب حسين محمد أبو حامد (31 عاما) يقف أمام محله لبيع الأعلاف بقرية كفر ربيع التابعة لمدينة تلا بمحافظة المنوفية، وشاهد مشاجرة كبيرة في الشارع بين طفلين تتراوح أعمارهما بين 13 و14 عاما، فتدخل لفضها وإنهاء النزاع.

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وفوجئ الشاب بأحد الطفلين يشتبك معه، ويخرج مسدسا من بين طيات ملابسه ويصيبه بطلقة نافذة في الصدر ويفر هاربا، فيما حاول المارة نقل الشاب إلى المستشفى لإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله.

إلى هذا، أخطرت النيابة التي أمرت بدفن الجثة وتكليف المباحث بسرعة القبض على الطفل القاتل وكشف ملابسات الواقعة.