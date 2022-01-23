مصر والإرهاب
مصر.. السجن المؤبد والمشدد لـ12 مداناً بقضية "داعش العجوزة"
المحكمة قررت إدراج المتهمين في هذه القضية والكيان التابعين له على "قوائم الإرهاب"
أفادت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" (أ ش أ) المصرية الرسمية، اليوم الأحد، بأن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ قضت بالسجن المؤبد لتسعة متهمين والسجن المشدد عشر سنوات لثلاثة آخرين في قضية تشكيل جماعة تابعة لتنظيم داعش.
وذكرت الوكالة أن المحكمة قررت إدراج المتهمين في هذه القضية، المعروفة إعلاميا باسم "داعش العجوزة"، والكيان التابعين له (داعش) على "قوائم الإرهاب".
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وكشفت النيابة العامة أنه خلال الفترة من 2013 حتى يناير 2017 "تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وانضم المتهمون من الثاني حتى الأخير لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها".
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