مصممة مصرية تبتكر زياً يجمع بين الأزياء والتكنولوجيا والسياحة
آلاء الشيشتاوي صممت فستاناً موشى برسوم فرعونية إلى جانب رمز "كيو. آر" يمكن مسحه بالهاتف للحصول على معلومات عن أهم المعالم السياحية في مصر
ابتكرت آلاء أحمد الشيشتاوي طريقة جديدة لخدمة السياح، تدمج فيها الأزياء المصرية القديمة بتكنولوجيا المعلومات.
والفستان موشى برسوم فرعونية إلى جانب رمز "كيو. آر" يمكن لمن ترتديه إجراء مسح له بالهاتف المحمول، للحصول على معلومات عن أهم المعالم السياحية في مصر.
ويخاط الرمز على كم الرداء، وبمسحه بالهاتف المحمول يمكن للمستخدم الدخول على تطبيق، يحمل كل الأسماء والعناوين وأوقات العمل والأسعار لأهم المعالم في مصر.
وقالت آلاء إن الكود مطرّز في كمّ الفستان بشكل يتناسق مع التصميم، ومن خلال مسحه يصل المستخدم إلى البيانات المطلوبة بـ3 لغات مختلفة، وقد يتم إضافة لغات أخرى لاحقاً.
وتتضمن البيانات معلومات عن أبرز الأماكن السياحية في مصر، من متاحف ومساجد وأماكن أثرية.
وكان هذا التصميم هو مشروع تخرج آلاء، لكنها تحتاج لتمويل ليصبح تصميمها علامة تجارية ولتنتج تصميمات أخرى أعدتها ولتوسعة خطوط أزيائها لتشمل الرجال والأطفال.
وأكدت آلاء أن حلمها هو أن تنفذ هذه الفكرة على أرض الواقع وأن تطورها وأن تنفذ باقي التصميمات، وأن يكون لها علامة تجارية باسمها تكون خاصة بالحضارة الفرعونية، "لأنه أمر سيعود بالفائدة على مصر ويشجع السياح على المجيء".
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