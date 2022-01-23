"أسبوع شديد البرودة".. حقيقة تعرّض مصر للعاصفة هبة القادمة من لبنان

أجواء قارسة البرودة لأسبوع قادم، ونشاط رياح بكافة الأنحاء، مع عودة فرص الأمطار مرة أخرى على أغلب الأنحاء، أبرز سمات حالة الطقس على كافة أنحاء مصر خلال الأيام المقبلة وحتى نهاية الأسبوع.

ورافقت الأجواء شديدة البرودة تداول أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر من أن ما تتعرض له البلاد هو آثار للعاصفة الثلجية "هبة" القادمة من لبنان، فيما تداول المصريون -كعادتهم- التدوينات الكوميدية الخاصة بالأجواء الباردة التي لم يشهدوها من قبل.

مادة اعلانية

ونفى الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد المصرية السابق، هذه التقارير مشيراً إلى أن "ما يتم تداوله عن العاصفة هبة القادمة من لبنان غير صحيح، والرياح هي التي تحدث برودة في الجو ويحس بها المواطن في الشوارع". وتابع بالقول: "الرياح هي سبب الإحساس ببرودة الطقس".



تدوينات كوميدية حول برودة الطقس في مصر تدوينات كوميدية حول برودة الطقس في مصر

وتوقع، خلال مداخلة إعلامية بإحدى الفضائيات المصرية، سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، معقبا بالقول حول الطقس المتوقع اليوم الأحد: "هناك فرص أمطار على القاهرة ضعيفة، وتنحسر على المناطق السواحلية، وخلال الأيام الثلاثة المقبلة ستكون الأمطار متوسطة".

وكانت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، قالت إن موجة الصقيع التي تضرب البلاد منذ قرابة أسبوع ستستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، مرجعة السبب في ذلك إلى وجود منخفض جوي قادم من جنوب وشرق أوروبا يضرب البلاد بموجة رياح باردة وجافة، وهو ما يزيد الإحساس بالصقيع.

وأوضحت بالقول: "درجة الحرارة تصل إلى أقل من الصفر في وسط سيناء وهو ما يتسبب في تكوين الثلوج على المرتفعات"، مضيفة: "سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة العظمى والتي قد تصل إلى 13 درجة أثناء النهار، بينما تصل الصغرى إلى 6 درجات على القاهرة الكبرى"، معقبة بالقول: "سيكون أسبوع شديد البرودة على معظم أنحاء الجمهورية"، مصحوباً بسقوط الأمطار.

وضربت العاصفة الثلجية "هبة" لبنان، الأربعاء الماضي، وهي مصحوبة برياح عاتية تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة والثلوج.

وقد حذرت مصلحة الأرصاد الجوية بلبنان مواطنيها عبر موقعها الرسمي لتوخي الحذر من العاصفة خاصة في المناطق الجبلية التي يتكون فوقها الجليد.