.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

قمة مصرية جزائرية اليوم.. وملف ليبيا يتصدر جدول الأعمال

  • الخط
الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والمصري عبد الفتاح السيسي "أرشيفية"

قمة مصرية جزائرية اليوم.. وملف ليبيا يتصدر جدول الأعمال

مصادر: الزيارة تهدف لمناقشة عدد من الملفات الهامة ومنها التشاور حول الملف الليبي وضرورة التنسيق المشترك بين دول الجوار

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يصل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الاثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة تدوم ليومين، وذلك بحسب ما أورده المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان صحفي، يعقد خلالها مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لمناقشة عدة ملفات.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية: "يشرع السيد عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، في زيارة عمل وأخوة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، تدوم يومين، ابتداء من الاثنين 24 يناير 2022".

وأفادت مصادر "العربية’" و"الحدث" بأن الزيارة تهدف لمناقشة عدد من الملفات الهامة ومنها التشاور حول الملف الليبي وضرورة التنسيق المشترك بين دول الجوار.

وكذلك، وبحسب المصادر، تتناول المباحثات وضع خطة عمل مشتركة للعمل على استقرار ليبيا خلال الفترة المقبلة وإقامة الانتخابات الليبية وخروج المرتزقة.

كما أن ملف سد النهضة هو أحد الملفات المدرجة ضمن المناقشات بين الزعيمين المصري والجزائري، وكذلك القضية الفلسطينية تأتي ضمن الملفات التي ستناقش خلال القمة الرئاسية بين البلدين.

تونس والجزائر: ندعم حلا سياسيا في ليبيا دون تدخل أجنبي المغرب العربي تونس والجزائر: ندعم حلا سياسيا في ليبيا دون تدخل أجنبي

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد استقبل في 17 يناير الجاري، رمطان العمامرة، وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس ثمّن المستويات المتميزة للعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين.

كما أشار الرئيس إلى حرص مصر على الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي بين البلدين على شتى الأصعدة، من خلال تفعيل اللجان الثنائية المشتركة، وذلك للانطلاق بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب اتساقاً مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أميركا تعمل على ردع روسيا بشأن أوكرانيا وتتحاشى استفزازها أميركا تعمل على ردع روسيا بشأن أوكرانيا وتتحاشى استفزازها
اكتشف المزيد