قمة مصرية جزائرية اليوم.. وملف ليبيا يتصدر جدول الأعمال

يصل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الاثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة تدوم ليومين، وذلك بحسب ما أورده المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان صحفي، يعقد خلالها مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لمناقشة عدة ملفات.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية: "يشرع السيد عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، في زيارة عمل وأخوة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، تدوم يومين، ابتداء من الاثنين 24 يناير 2022".

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وأفادت مصادر "العربية’" و"الحدث" بأن الزيارة تهدف لمناقشة عدد من الملفات الهامة ومنها التشاور حول الملف الليبي وضرورة التنسيق المشترك بين دول الجوار.

وكذلك، وبحسب المصادر، تتناول المباحثات وضع خطة عمل مشتركة للعمل على استقرار ليبيا خلال الفترة المقبلة وإقامة الانتخابات الليبية وخروج المرتزقة.

كما أن ملف سد النهضة هو أحد الملفات المدرجة ضمن المناقشات بين الزعيمين المصري والجزائري، وكذلك القضية الفلسطينية تأتي ضمن الملفات التي ستناقش خلال القمة الرئاسية بين البلدين.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد استقبل في 17 يناير الجاري، رمطان العمامرة، وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس ثمّن المستويات المتميزة للعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين.

كما أشار الرئيس إلى حرص مصر على الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي بين البلدين على شتى الأصعدة، من خلال تفعيل اللجان الثنائية المشتركة، وذلك للانطلاق بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب اتساقاً مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.