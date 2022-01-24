مصر.. إخلاء سبيل 11 متهماً في قضية الطالبة المنتحرة بسنت

أعلنت محكمة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية في مصر، اليوم الاثنين، أن قاضي المعارضات الذي ينظر في قضية الابتزاز الإلكتروني الذي تعرضت له الطالبة بسنت خالد قرر إخلاء سبيل 11 متهماً وذلك بكفالة قدرها 2000 جنيه مصري لكل متهم.

وكانت جهات التحقيق في قضية الطالبة بسنت قد أصدرت قراراً بحبس 11 من المتهمين في القضية بتهم بالإبتزاز وتداول صور للشابة. واستمرت التحقيقات مع المتهمين، وتم تجديد حبسهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق. إلا أن قاضي المعارضات بمحكمة كفر الزيات أصدر اليوم قرارا بإخلاء سبيلهم بكفالة مالية على ذمة التحقيقات.

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يذكر أن النائب العام كان قد أصدر قراراً بإحالة 5 متهمين محبوسين إلى المحاكمة الجنائية، وهم " أ. م" (17 سنة - طالب)، و"م . ض" (21 سنة - عامل)، و "و. ى" (20 سنة - طالب) و"ع . م" (19 سنة - عامل)، و"ع . م" (16 سنة - طالب).

ونسبت النيابة للمتهمين تهم تهديد الفتاة بنشر صور خادشة لشرفها، واعتدائهم بذلك على حرمة حياتها الخاصة، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

كما كانت محكمة جنايات طنطا قد حددت 5 فبراير المقبل لبدء محاكمة المتهمين في قضية بسنت لارتكابهم العديد من الجرائم في حق الطالبة، منها الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها ونشر صور ومقاطع فيديو تنتهك خصوصيتها، واستعمال ونشر مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية بغير رضاء المجني عليها.

وكانت بسنت قد انتحرت في ديسمبر الماضي، متأثرةً بنشر صور منافية للأخلاق لها في مواقع التواصل الاجتماعي وفي محل إقامتها بكفر الزيات.