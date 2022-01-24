مصر.. استعادة 60 شابا اختطفوا بليبيا خلال هجرة غير شرعية

استعادت السلطات المصرية 60 شابا كانوا مختطفين في ليبيا على يد عصابات مسلحة وذلك خلال هجرة غير شرعية.

وعاد 60 شابا من قرية سبرباي بمحافظة الغربية شمال مصر ، إلى البلاد قادمين من ليبيا بعد تحريرهم من جانب السلطات الليبيبة حيث كانوا مختطفين من جانب أحد العصابات هناك، أثناء محاولتهم للهجرة إلى إحدى الدول الأوروبية بطريقة غير شرعية.

مادة اعلانية

وكشفت مصادر أن الشباب تم احتجازهم بالقوة داخل إحدى المخازن بمدينة طبرق الليبية منذ شهر في محاولة لإجبار ذويهم على دفع فدية قدرها 80ألف جنيه لكل شاب مقابل الإفراج عنهم ، مضيفين أن الأجهزة الأمنية الليبية تمكنت من تحديد موقعهم واقتحام المخزن وتحريرهم وإعادتهم لمصر .

وتبين أن تشكيلا عصابيا مكونا من 4 أشخاص، يقيمون بالقرية اتفق أفراده مع الشباب على تسفيرهم إلى أحدى الدول الأوروبية، مقابل مبلغ من المال لكل فرد، وتم اختطافهم خلال رحلة هجرتهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أحد المتهمين، ووجهت له تهريب أشخاص، وتسهيل هجرة غير مشروعة لهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، فيما قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وأمرت بضبط الباقين.

وقبل أسبوعين كشف أهالي قرية تطون بمحافظة الفيوم جنوب غرب مصر فقدان الاتصال بـ 14 شابا من أبنائهم بعدما علموا بغرق المركب التي كانت تقلهم في رحلة هجرة غير شرعية قرب الجزر اليونانية.

وقال أهالي القرية لـ العربية.نت إن أحد شباب القرية وكان ضمن مجموعة يبلغ عددها نحو 15 شابا سافروا في هجرة غير شرعية إلى إيطاليا، اتصل بأسرته وأخبرهم أنه نجا من حادث غرق المركب، وتمكنت السلطات اليونانية من انتشاله فيما فقد زملاؤه الآخرون، ولا يعرف مصيرهم، ومازال البحث جاريا عنهم .

وقال مكاوي الزعبي أحد شيوخ القرية لـ العربية.نت إن هولاء الشباب تترواح أعمارهم ما بين 16 إلى 30 عاما، وكانوا ضمن مجموعات أخرى من محافظات مختلفة، وغرق بهم القارب بين الحدود اليونانية والتركية، مضيفا أن حالة أسرهم يرثي لها، ولا يعرفون هل تمكنت السلطات اليونانية من العثور على الشباب أحياء أم فقدوا وتوفوا غرقا في البحر ؟.

يشار إلى أنه وقبل أسابيع تمكنت السلطات الليبية من ضبط 21 مهاجرا مصريا غير شرعي كانوا مختبئين في حفرة ولم يتناولوا الطعام منذ أيام بعد تخلي المهربين عنهم.

وعثرت السلطات على الشباب المصريين في منطقة لفرين جنوب مدينة بئر الأشهب، حيث تعتزم ترحيلهم إلى مصر بعد انتهاء الإجراءات القانونية.

وقبلها بأسابيع اختفى نحو 13 شابا من قرية ميت الكرما التابعة لمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، خلال رحلة هجرة غير شرعية إلى إيطاليا عبر ليبيا حيث انقطع الاتصال بذويهم في مصر، فيما طلب الخاطفون فدية تجاوزت 8 آلاف دولار عن كل شاب ثم تراجعت لتصل إلى نحو 5 آلاف دولار.