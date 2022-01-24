وجبة فسيخ تقتل مقرئا مصريا شهيرا وزوجته ونجله وتصيب 5 من أحفاده
السلطات تبحث عن صاحب محل الفسيخ الذي اشترت منه أسرة المقرئ الوجبة القاتلة
أنهت وجبة فسيخ "سمك مملح" سامة حياة مقرئ مصري شهير واثنين من أسرته وأصابت 5 آخرين من أحفاده.
وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مستشفى إيتاي البارود بمحافظة البحيرة باستقبال المقرئ سيد أحمد عيسى، وزوجته ونجله الطبيب محمد سيد أحمد أخصائي الأطفال بمستشفى شبراخيت مصابين بتسمم حاد، حيث فشلت الإسعافات الأولية في إنقاذ حياتهم، ولفظوا أنفاسهم الأخيرة.
وتبين من التحقيقات أن المقرئ الشهير وأسرته تناولوا وجبة فسيخ وبعدها شعر الجميع بإعياء وقيء حاد وتم نقلهم للمستشفى حيث توفي المقرئ وزوجته ونجله الطبيب فيما أصيب 5 من أحفاده بالتسمم وهم عمر محمد سيد أحمد 8 سنوات، وسلمى محمد عيسى 7 سنوات، وفريدة محمد سيد عامان، وأحمد محمد سيد أحمد 4 سنوات وميار وائل سيد أحمد 12سنة.
وتبحث السلطات عن صاحب محل الفسيخ الذي اشترت منه أسرة المقرئ الوجبة القاتلة، وتحليل عينات من "الكيمات" المتواجدة بالمحل، وأمرت المباحث بإجراء تحرياتها حول الواقعة.
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