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السيسي: توافقت مع تبون على ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا

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من المؤتمر الصحافي للرئيسين المصري والجزائري
من المؤتمر الصحافي للرئيسين المصري والجزائري

السيسي: توافقت مع تبون على ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا

دبي - العربية.نت

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على دفع آلية العمل العربي المشترك بما يهدف إلى صون الأمن القومي العربي.

وأضاف السيسي في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أنهما بحثا مستجدات الأزمة الليبية وتوافقا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.

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كذلك، أوضح أنهما توافقا على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بدون استثناء وفي مدى زمني محدد.

وقال إنه تم تناول قضية الأمن المائي المصري والتوافق على ضرورة الحفاظ على حقوق مصر المائية باعتبارها قضية مصيرية.

تعزيز العمل المشترك

من جانبه، أشار تبون إلى مناقشة التحديات التي تواجه كلا من مصر والجزائر إقليميا ودوليا، بالإضافة لتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المختلفة.

وأكد الرئيس الجزائري على التنسيق المستمر مع مصر لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان الرئيس الجزائري وصل أمس الاثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة ليومين، عقد خلالها مباحثات مع الرئيس المصري، لمناقشة عدة ملفات.

تعاون ثنائي

يذكر أن الرئيس السيسي قد استقبل في 17 يناير الجاري، رمطان العمامرة، وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على هامش تلك الزيارة، بأن الرئيس ثمّن المستويات المتميزة للعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين.

من المؤتمر الصحافي للرئيسين المصري والجزائري
من المؤتمر الصحافي للرئيسين المصري والجزائري

كما أشار الرئيس إلى حرص مصر على الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي بين البلدين على شتى الأصعدة، من خلال تفعيل اللجان الثنائية المشتركة، وذلك للانطلاق بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب اتساقاً مع عمق العلاقات بين البلدين والشعبين.

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