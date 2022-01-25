ضبط شاب يؤدي الإمتحان بدلا عن لاعب مصري شهير
اللاعب متواجد حاليا في الكاميرون للمشاركة مع الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية
تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط شاب يؤدي الإمتحان بدلا عن لاعب كروي شهير .
والقت السلطات القبض على شاب يؤدي الإمتحانات بدلا عن مصطفى محمد لاعب المنتخب المصري لكرة القدم، والمتواجد حاليا في الكاميرون للمشاركة مع الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية .
وفوجىء مراقبو الإمتحات في أحد المعاهد بقرية شبرامنت بمحافظة الجيزة، بشاب يؤدي الإمتحانات في الفرقة الثانية بدلا من مهاجم المنتخب الوطني وتبين من التحريات أن الشاب خريج إحدى الكليات النظرية.
اصطحبت قوة أمنية المتهم إلى ديوان القسم وأقر بصحة التحريات وارتكابه الواقعة معللا السبب بأن اللاعب صديقه وأنه يساعده كي لايضيع مستقبله لكونه يمثل مصر في بطولة أفريقيا ويتواجد حاليا خارج مصر.
وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .
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