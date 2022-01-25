ضحية أخرى للابتزاز الاكتروني في مصر والقبض على الجاني

أقدم طالب مصري على ابتزاز طفلة بالصف الثالث الإعدادي من خلال حساب مجهول على مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار واقعة فتاة الغربية، في ضحية جديدة للابتزاز الالكتروني.

وفي التفاصيل، قام طالب بمحافظة المنوفية بابتزاز طالبة بالصف الثالث الإعدادي من خلال صور مفبركة من خلال حساب مجهول.

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وقام والد الفتاة، م غ، يعمل سائقاً ٤٠ عاماً، بالتقدم ببلاغ إلى قسم الشرطة بمدينة شبين الكوم، التابعة بمحافظة المنوفية، يتهم فيه مجهولا قام بابتزاز ابنته عن طريق الانترنت من خلال حسابات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جهتها ألقت قوات أمن المنوفية القبض على طالب يبلغ من العمر 15 عاما، وذلك عقب قيامه بعمل حساب خاص مجهول لابتزاز طالبة بالصف الثالث الإعدادي.

وقام مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي لضبط المتهم، بالتعاون مع مباحث الإنترنت، ورصدت الأجهزة الأمنية الحساب الإلكتروني الوهمي المستخدم في الواقعة، قبل تحديد هوية صاحبه.

وبتكثيف التحريات استطاعت قوات الشرطة من ضبط م.ا.ك 15 عاماً طالب ومقيم نفس القرية ميت موسى، وتم التحفظ على هاتفه المحمول واستكمال التحريات في الواقعة.