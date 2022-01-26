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الخارجية الأميركية تصادق على صفقة أسلحة لمصر

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طائرات سي 130جيه 30 سوبر هيركوليس
طائرات سي 130جيه 30 سوبر هيركوليس

الخارجية الأميركية تصادق على صفقة أسلحة لمصر

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الثلاثاء أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع رادارات الدفاع الجوي وطائرات سي-130 سوبر هيركوليس لمصر بقيمة إجمالية تزيد على 2.5 مليار دولار.

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وأضاف البنتاغون أن البيع المحتمل لعدد 12 طائرة سي-130جيه-30 سوبر هيركوليس بما يصل إلى 2.2 مليار دولار سيشمل معدات الدعم وقطع الغيار والدعم الفني.

فيما أشار إلى أن شركة لوكهيد مارتن هي المتعاقد الرئيسي الخاص بالطائرات.

3 رادارات أرضية

كما تسعى الحكومة المصرية إلى شراء ثلاث رادارات أرضية إس.بي.إس-48 وقطع غيار ومولدات ومعدات مرتبطة بها، فضلا عن التدريب على استخدامها.

بينما أوضح البنتاغون أن إلـ3 هاريس تكنولجيز هي المتعاقد الرئيسي للرادارات التي قد تصل كلفتها إلى 355 مليون دولار.

وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون الكونغرس بالصفقة المحتملة الثلاثاء.

يشار إلى أنه على الرغم من موافقة وزارة الخارجية، فإن الإخطار لا يشير إلى توقيع عقد أو اختتام المفاوضات.

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