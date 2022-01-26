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فيديو صادم لسائق يتحرش بطفلة في مصر.. والأمن يكشف هويته

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فيديو صادم لسائق يتحرش بطفلة في مصر.. والأمن يكشف هويته

دبي - العربية.نت

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في حادثة تحرش جديدة على غرار واقعة طفلة المعادي، التي هزت الشارع المصري، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة بالقاهرة، يوثق لحظة تحرش شاب بطفلة في مدخل بناية سكنية، ما أثار غضب رواد التواصل، مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض على المتهم.

وأظهر المقطع المصور تفاصيل استدراج المتحرش لطفلة صغيرة إلى أحد مداخل العقارات بالطابق الأول، واصطحابها على سلم العقار، والتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بالتحرش بطفلة المعادي مصر السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بالتحرش بطفلة المعادي

كما تبين أنه كان يرتدي بنطالا أسود، ورصدته كاميرات المراقبة وهو يغلق "سحاب بنطاله"، خلاله ترك الفتاة موثقة الواقعة بالكامل، فيما أظهرت إحدى الكاميرات صورة السيارة التي استقلها المتحرش.

ورصد الفيديو اكتشاف الجيران للواقعة عن طريق كاميرات المراقبة، ولكن تمكن المتحرش من الهروب قبل الإمساك به، وركب السيارة واختفى.

المتحرش في سيارته لحظه هروبه
المتحرش في سيارته لحظه هروبه

كشف هوية المتحرش

إلى ذلك، كشفت مصادر أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى هوية صاحب السيارة الأجرة، والتي تبين أنها باسم سيدة "ه"، وأن تراخيص السيارة استخرجت من وحدة مرور تكلا بمحافظة الجيزة.

كما أشار إلى أن الأجهزة الأمنية تكثف من تحرياتها لمعرفة السائق الذي ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقته بصاحبة السيارة، حيث إن هناك مخالفات سرعة زائدة.

سيارة المتهم بالتحرش
سيارة المتهم بالتحرش

حادثة مماثلة في المعادي

يذكر أن حادثة مماثلة وقعت في مارس الماضي، حيث عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، المتهم محمد جودت، المتحرش بطفلة المعادي بالسجن المشدد 10 سنوات.

كانت الأجهزة الأمنية في مصر ألقت القبض على المتهم، بعد تحرشه بطفلة صغيرة داخل مدخل عقار وكشفه فيديو من كاميرا مراقبة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، حيث أثار غضبا عارما مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض عليه ومحاكمته.

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