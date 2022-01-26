وفاة الكاتب المصري ياسر رزق إثر أزمة قلبية

غيب الموت، فجر اليوم الأربعاء، الكاتب الصحافي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة" أخبار اليوم" السابق ، ورئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم" الأسبق عن عمر ناهز 57 عاما ، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

بدأ ياسر رزق عمله الصحافي في مؤسسة "أخبار اليوم" الحكومية، لمدة 30 عامًا، وذلك منذ أن كان طالبًا في السنة الأولى بكلية الإعلام التي تخرج فيها عام 1986، حيث تنقل بين أقسام متعددة لصحيفة "الأخبار"، قبل أن يعمل محررا عسكريا، ثم مندوبًا للصحيفة في رئاسة الجمهورية، حتى العام 2005، وهو العام الذي شهد توليه، ولأول مرة، منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون الحكومية أيضًا.

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كما تولى رزق رئاسة تحرير صحيفة "المصري اليوم" في العام 2012 ، ثم انتقل للعمل رئيسا لمجلس إدارة " أخبار اليوم" وأجرى عملية قلب مفتوح حيث كان يعاني من متاعب صحية في القلب.

وقبل أيام معدودة صدر لرزق كتاب "سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص"، والذي يتضمن رصده لأحداث الفترة بين اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وحتى ثورة 30 يونيو 2013، وهو يمثل الجزء الأول من ثلاثية كان يعكف على الانتهاء منها باسم "الجمهورية الجديدة".