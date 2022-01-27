"علقة ساخنة" لمواطن روسي متنكر في حي مصري.. موسكو تتدخل
المواطن الروسي المتنكر تعرض لإصابات في رأسه.. وسفارة بلاده طالبت بإطلاق سراحه
أعلنت السفارة الروسية في القاهرة أنها تتابع مع السلطات المصرية واقعة تعرض مواطن روسي للضرب من جانب مواطنين مصريين في أحد مناطق العاصمة.
وتبين أن مواطنا روسيا يدعى أرسيني كوتوف تنكر في زي عامل نظافة، ودخل مناطق تجميع القمامة في حي منشية ناصر بالقاهرة، والتقط صورا ومقاطع فيديو دون رغبة السكان ومواطني الحي، الذين اشتبهوا فيه وتجمعوا حوله واكتشفوا أنه ليس مصريا.
وأشبع السكان المواطن الروسي ضربا، خاصة بعد قيامه بتصوير سيدات، وأبلغوا الشرطة التي وصلت للمكان واقتادته لقسم شرطة منشية ناصر للتحقيق معه ومعرفة دوافعه.
من جانبها، أعلنت السفارة الروسية أن المواطن الروسي أصيب في رأسه جراء الضرب، الذي تعرض له من جانب المواطنين، وطالبت بالإفراج عنه وإطلاق سراحه.
وذكرت السفارة أن الخارجية الروسية تجري تحركات سريعة مع الجهات المصرية لحل الأزمة والإفراج عن المصور.
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