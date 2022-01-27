.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"علقة ساخنة" لمواطن روسي متنكر في حي مصري.. موسكو تتدخل

  • الخط
المواطن الروسي المتنكر تعرض لإصابات في رأسه
المواطن الروسي المتنكر تعرض لإصابات في رأسه

"علقة ساخنة" لمواطن روسي متنكر في حي مصري.. موسكو تتدخل

المواطن الروسي المتنكر تعرض لإصابات في رأسه.. وسفارة بلاده طالبت بإطلاق سراحه

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت السفارة الروسية في القاهرة أنها تتابع مع السلطات المصرية واقعة تعرض مواطن روسي للضرب من جانب مواطنين مصريين في أحد مناطق العاصمة.

وتبين أن مواطنا روسيا يدعى أرسيني كوتوف تنكر في زي عامل نظافة، ودخل مناطق تجميع القمامة في حي منشية ناصر بالقاهرة، والتقط صورا ومقاطع فيديو دون رغبة السكان ومواطني الحي، الذين اشتبهوا فيه وتجمعوا حوله واكتشفوا أنه ليس مصريا.

من حي منشية ناصر العشوائي في القاهرة
  • من حي منشية ناصر العشوائي في القاهرة
  • حي منشية ناصر
2 صور
من حي منشية ناصر العشوائي في القاهرة
من حي منشية ناصر العشوائي في القاهرة
حي منشية ناصر
حي منشية ناصر

وأشبع السكان المواطن الروسي ضربا، خاصة بعد قيامه بتصوير سيدات، وأبلغوا الشرطة التي وصلت للمكان واقتادته لقسم شرطة منشية ناصر للتحقيق معه ومعرفة دوافعه.

بالصور.. هكذا ظهرت الملكة إليزابيث في متحف بألمانيا الأخيرة بالصور.. هكذا ظهرت الملكة إليزابيث في متحف بألمانيا

من جانبها، أعلنت السفارة الروسية أن المواطن الروسي أصيب في رأسه جراء الضرب، الذي تعرض له من جانب المواطنين، وطالبت بالإفراج عنه وإطلاق سراحه.

وذكرت السفارة أن الخارجية الروسية تجري تحركات سريعة مع الجهات المصرية لحل الأزمة والإفراج عن المصور.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد دحر الحوثي.. مشاهد من مديرية حريب في اليمن بعد دحر الحوثي.. مشاهد من مديرية حريب في اليمن
اكتشف المزيد