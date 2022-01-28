موعد ميلاد هلال شهر رجب.. وهذا أول أيامه فلكيا
ووفقا للحسابات المبدئية لمعهد الفلك المصري، تكون غرة شهر رجب لعام 1443 هجري فلكيا يوم الأربعـاء الثاني من فبراير من العام 2022 ميلادي
أيام قليلة باتت تفصلنا عن شهر رجب، حيث يولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثامنة والدقيقة 46 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة (07:46 بتوقيت القاهرة)، من يوم الثلاثاء 29 من جمادى الآخرة لعام 1443 هجري الموافق الأول من فبراير من العام 2022 ميلادي (يوم الرؤية).
وفلكيا ووفقا للحسابات المبدئية لمعهد الفلك المصري، تكون غرة شهر رجب لعام 1443 هجري فلكيا يوم الأربعـاء الثاني من فبراير من العام 2022 ميلادي.
يُذكر أن نظام التقويم الهجري يعتمد على الشهر القمري الذي يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض.
والتقويم الهجري أو القمري أو الإسلامي تتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمي للدولة، وقد أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول (صلى الله عليه وسلم)، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته بالتقويم الهجرى.
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