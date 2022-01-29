السيسي لنظيره السنغالي: يجب التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه ناقش مع نظيره الرئيس السنغالي ماكي سال، السبت، تطورات ملف سد النهضة، مشيراً إلى أنه تحدث حول رؤية مصر المستندة على أن نهر النيل مصدرا للتعاون والتنمية وشريان حياة جامعا لدول حوض النيل.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السنغالي: "أكدت للرئيس السنغالي ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وفق قواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا السياق، وفق إطار زمني مناسب ودون إجراءات منفردة".

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من جهته، أكد الرئيس السنغالي أنه يعمل على توقيع اتفاقيات في مجال الطيران لتيسير النقل الجوي بين البلدين، موضحا أن الزيارة التي يقوم بها إلى مصر شهدت التوقيع على العديد من الاتفاقيات في العديد من المجالات مثل الطاقة والآثار وغيرها.

وأضاف بالقول: "علينا الدفاع سويا مع صديقي الرئيس السيسي عن الأجندة الإفريقية"، معربا عن سعادته عن تنظيم مؤتمر المناخ المقبل داخل مصر، خاصة أن مصر صوت إفريقيا ونتطلع لدعمها أثناء رئاسة السنغال للاتحاد الإفريقي.

الرئيس السيسي، من جهته، قال إن المشاورات مع الرئيس السنغالي تناولت بحث تعزيز العلاقات الثنائية خلال الفترة القادمة في شتى المجالات، مؤكدا على عزم دفع العلاقات من خلال التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.

وأضاف بالقول: "اتفقنا على تحقيق الاستفادة القصوى من مجلس رجال الأعمال المصرى السنغالي، وأكدنا على ضرورة تكثيف التعاون في نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني لبناء الكوادر الوطنية في السنغال".

وتابع: "تتزامن هذه الزيارة مع قرب رئاسة الاتحاد الإفريقي، اتقدم بالتهئنة للرئيس السنغالي على قرب تولى المسئولية، وأؤكد على الدعم الكامل خلال فترة تولي السنغال رئاسة الاتحاد، من أجل تعزيز العمل الإفريقي المشترك، وقيادة القارة خلال تلك المرحلة التي تشهد العديد من التحديات، منها تعزيز التعاون لمواجهة تفشي كورونا، والقضاء على خطر الإرهاب والتطرف، وتفعيل التعاون الاقتصادى".