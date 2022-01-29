مصر.. إنقاذ كلبين تُركا أسبوعاً على شرفة وسط البرد
حاول أهالي المعادي جنوب القاهرة الاتصال بصاحب الشقة للعودة وإنقاذ الكلبين لكن دون جدوى
شهدت منطقة المعادي جنوب العاصمة المصرية القاهرة مؤخراً موقفاً إنسانياً حيث تدخل الأهالي لإنقاذ كلبين من الموت برداً وجوعاً بعدما تركهما صاحبهما على شرفة منزله.
وكشف الفنان والإعلامي أيمن مصطفى تفاصيل الواقعة لـ"العربية.نت" قائلاً إنه لاحظ هو وأهالي المنطقة وجود كلبين على شرفة شقة بأحد العقارات بشارع محمد رجائي في المعادي، تركهما صاحب الشقة وكادا يموتان من البرد والجوع.
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وحاول الأهالي الاتصال بصاحب الشقة للعودة وإنقاذ الكلبين، لكن دون جدوى. عندها استعانوا برافعة للوصول إلى الشرفة لإنقاذ الكلبين وذلك بعد أسبوع كامل من حبسهما هناك.
وذكر الفنان أنه تم نقل الكلبين لإحدى جمعيات الرفق بالحيوان، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحبهما.
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