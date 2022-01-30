بينهم يحيى موسى.. إحالة أوراق 10 من قيادات الإخوان للمفتي

قررت الدائرة الأولى إرهاب والمنعقدة بطرة في مصر، اليوم الأحد، إحالة 10 من قيادات الإخوان بينهم يحيى موسى للمفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، لاتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها.

وحددت المحكمة جلسة 19 يونيو للحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان".

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كما جاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

يذكر أنه في 30 أغسطس 2015 بدأت أول جلسات محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، واستمرت المحاكمة لمدة 7 سنوات، وعرضت القضية على دائرة قضائية ثم تم تغييرها.

ومثل المتهمون اليوم أمام المستشار محمد شيرين فهمي.