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صديقة للبيئة وآمنة.. تعرف على بديل التوك توك في مصر

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صورة للمركبة الجديدة

صديقة للبيئة وآمنة.. تعرف على بديل التوك توك في مصر

القاهرة-ريم الششتاوي

نشر في: آخر تحديث:

بعد أشهر من إيقاف استيراد قطع غيار التوك توك ومنعه في العديد من المحافظات لتسببه في كثير من الحوادث، أعلنت الحكومة المصرية عن تصنيع مركبة أكثر أماناً كبديل له.

فقد كشفت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن المركبة البديلة ستمتاز بمحركها الثنائي (بنزين/غاز طبيعي) ما يقلل من تكلفة النقل والتشغيل ويجعلها صديقة للبيئة.

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وأضافت أن هذا التعاون يدعم خطة الدولة لتطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للمواطنين.

إلى ذلك، أكدت أن هذا المشروع جزء من مشاريع تعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم قيمتها المضافة، ما يسهم بفعالية في الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء.

من جانبه، أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذه المركبة البديلة هي عينة لمشروع مقترح تنفيذه بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي شركة "جي بي اتو غبور" الخاصة.

وزيرة التجارة والصناعة تتفقد بديل التوك توك
  • وزيرة التجارة والصناعة تتفقد بديل التوك توك
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وزيرة التجارة والصناعة تتفقد بديل التوك توك
وزيرة التجارة والصناعة تتفقد بديل التوك توك

جدير بالذكر أن المركبة تتميز بإمكانية استخدامها في الأماكن والطرق الضيقة، كما يمكنها أن تقطع مسافة تصل إلى (550) كم بدون إعادة ملء (250 كم بنزين و300 كم غاز طبيعي).

كذلك، يمكن أن يتم العمل على إنتاج المركبة لتعمل بمحرك كهربائي في منتصف العام المقبل. والمركبة حاصلة على شهادة E-Mark الأوروبية واعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لهذه الشهادة.

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