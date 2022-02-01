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أقسى عقوبة على أم مصرية.. طفل ونرجيلة وسلاح ناري

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صورة الطفل (1)
صورة الطفل

أقسى عقوبة على أم مصرية.. طفل ونرجيلة وسلاح ناري

قررت المحكمة ضم الطفل أدهم محمد صابر، 4 سنوات، وشقيقته حواء، للجدة للأب بسبب الإهمال وسوء التنشئة من جانب الأم

القاهرة - العربية.نت

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في حكم يصدر لأول مرة أسقطت محكمة مصرية حضانة أم عن طفلها، بسبب صورة متداولة له ظهر فيها، وهو يدخن النرجيلة وبجواره سلاح ناري.

وقضت محكمة الأسرة في أسوان جنوب مصر، اليوم الثلاثاء، بإسقاط حضانة الأم المذكورة.

أقسى عقوبة

وقررت المحكمة ضم الطفل أدهم محمد صابر، 4 سنوات، وشقيقته حواء، للجدة للأب في القضية رقم 2077 لسنة 2021، بسبب الإهمال وسوء التنشئة من جانب الأم، وذلك كأقسى عقوبة يمكن توقيعها عليها.

وتعود أحداث القضية إلى انتشار صورة في وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر بها طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وهو يدخن النرجيلة داخل منزل الأم بمركز نقاده في محافظة قنا.

وتبين أن الأم والأب قررا الانفصال، وقضت المحكمة في وقت سابق بمنحها حضانة طفليها، وعقب انتشار الصورة اضطر الأب لرفع دعوى قضائية، يطالب بها بإسقاط حضانة الطفل عن والدته، وضم الصغير وشقيقته للجدة بسبب إهمال الأم.

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ورأت المحكمة أن الصورة تنم عن إهمال جسيم في تربية وتنشئة الطفلين، وتعريضهما للخطر ولذلك قضت بإسقاط حضانة الأم فوراً.

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