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7 جثث ملقاة على الأرض.. مصرع أسرة مصرية بالكامل

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إسعاف مصرية

7 جثث ملقاة على الأرض.. مصرع أسرة مصرية بالكامل

دبي - العربية.نت

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في حادثة مفجعة، لقي زوج مصري وزوجته وأبناؤهما الخمسة مصرعهم اختناقًا، بسبب تسريب الغاز داخل الشقة سكنهم في القاهرة.

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في التفاصيل، تلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة، الاثنين، بلاغًا بالعثور على جثث 7 أشخاص من أسرة واحدة داخل شقتهم بمنطقة الشرابية.

على الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية بصحبة قوة من قسم شرطة الشرابية إلى مكان البلاغ، وتبين العثور على جثث زوج وزوجته وأبنائهما الخمسة.

بالفحص تبين اختناقهم نتيجة تسريب للغاز داخل شقة سكنهم، حيث اشتعل عقب طول فترة استخدامه.

وأوضحت التحريات أن اشتعال السخان تسبب في تلف "الأوتوماتيك" وفصل الغاز بالسخان، ما تسبب في حدوث تسرب غازي راح على إثره "أب وأم و5 من الأبناء"، وقد عثر عليهم جميعًا بمناطق متفرقة بالشقة.

وأخطرت النيابة العامة، وتم نقل الجثث إلى مشرحة زينهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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