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شاهد شجاعة شاب مصري تنقذ طفلا من الموت

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إنقاذ طفل مصري

شاهد شجاعة شاب مصري تنقذ طفلا من الموت

الطفل كان يلهو في غياب أسرته ويقف على النافذة قبل ان يختل توازنه وكاد يسقط لولا تمكنه من الإمساك بالحافة

القاهرة - العربية.نت 

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في مشهد يحبس الأنفاس تمكن شاب مصري من إنقاذ طفل من الموت المحقق قبيل سقوطه من شرفة منزله بالطابق الثالث بالقاهرة.

وشهدت منطقة عين شمس شرق العاصمة المصرية لحظات عصيبة، حيث فوجئ المارة بطفل عالق على حافة شرفة شقة أسرته، ويكاد يسقط، قبل أن يتدخل شاب شجاع ويلتقطه من نافذة أدنى بشجاعة فائقة.

ورصد فيديو تلك اللحظات، عندما بادر الشاب بالصعود على نافذة شقته أسفل شقة الطفل، وتمكن بمساعدة آخر من التقاط الطفل المعلق، وسط إعجاب وتصفيق الأهالي.

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وتبين أن الطفل كان يلهو في غياب أسرته ويقف على النافذة قبل أن يختل توازنه وكاد يسقط لولا تمكنه من الإمساك بالحافة قبل أن يتدخل الشاب.

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