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على غرار فيلم الكيف..مصري يقيم مصنعا لمخدرات الشابو الخطير بشقته

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صورة من موقع مصنع المخدرات

على غرار فيلم الكيف..مصري يقيم مصنعا لمخدرات الشابو الخطير بشقته

ضبط "فني معمل كيميائي" يدير مصنعاً داخل إحدى الشقق الخاصة به، وتخصص في تصنيع وإنتاج مخدر "أيس شابو"

القاهرة - العربية.نت

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على غرار فيلم "الكيف" الذي قام ببطولته الفنان الراحل محمود عبد العزيز والفنان يحيى الفخراني، قام كيميائي مصري بتحويل شقته إلى مصنع لإنتاج وتصنيع المخدرات.

مخدر الشابو

وتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا في مصر، من ضبط "فني معمل كيميائي" يدير مصنعاً داخل إحدى الشقق الخاصة به، وتخصص في تصنيع وإنتاج مخدر "أيس شابو" وذلك بمنطقة منشية البكري التابعة لـ"حي ثان المحلة".

وتبين قيام الكيميائي البالغ من العمر 36 عاماً بتصنيع أخطر أنواع المواد المخدرة وزيوت الحشيش وعقاقير أخرى مخدرة غير مصرح بها ثم بيعها للتجار والموردين بمحافظات الدلتا وتم اكتشافه بالمصادفة خلال إرسال بعض المواد المخدرة لأحد عملائه داخل طرد بريدي حيث اشتبه رجال البريد فيه وأبلغوا الشرطة التي عاينت الطرد واكتشفت الواقعة.

صورة من موقع مصنع المخدرات
صورة من موقع مصنع المخدرات

وقال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الغربية لـ"العربية.نت" إنه وخلال مداهمة الشقة التي يوجد بها المصنع تم ضبط 5 أطنان عقاقير مواد مخدرة، ومعدات وأدوات جرى التحفظ عليها وتحريزها لإرسالها للمعامل وتحليلها.

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وقرر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية بحبس الكيمائي 4 أيام على ذمة التحقيق وكلف المباحث بضبط شريكه وإرسال عينات عشوائية للمعامل والتأكد من هويتها ومصدرها.

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