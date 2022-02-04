القاتل الصامت ينهي حياة عروسين وفتاة سودانية بمصر

كأنه مسلسل لا يتوقف في مصر حول "القاتل الصامت"، كشفت تحريات مباحث الجيزة أن سبب مصرع عروسين بعد حفل زفافهما بمنطقة بولاق الدكرور، أن تسرب الغاز وراء الحادث، وانتدبت النيابة العامة الطب الشرعي للتأكيد من عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.
في التفاصيل، تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من الأهالي بالعثور على جثتي زوجين داخل شقتهما بمنطقة الشوربجي بدائرة القسم، وانتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ وتبين العثور على جثة العروسين، وتم نقلهما إلى إلى مستشفى بولاق الدكرور تحت تصرف النيابة العامة.
وكشفت التحريات بعد معاينة شقة العروسين وجود رائحة غاز طبيعي منتشرة فيها، وتم إغلاق محابس الغاز، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها في الحادث وكشف وملابساته.
في واقعة أخرى وفي الجيزة أيضا، كشفت التحريات في واقعة العثور على جثة فتاة سودانية داخل شقتها بمنطقة المنيرة الغربية عن عدم وجود شبهة جنائية، وقالت إن تسريب غاز السخان أيضا وراء الحادث.
كانت الأجهزة الأمنية في الجيزة تلقت بلاغًا من المستشفى بوصول جثة فتاة سودانية، وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ. وبالفحص تبين أن الوفاة نتيجة الاختناق بعد تسرب غاز السخان أثناء الاستحمام.
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