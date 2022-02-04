شاهد معلمة مصرية بحماية الشرطة بعد منعها غشاً جماعياً!

في واقعة غريبة، خرجت معلمة مصرية في حماية الشرطة بعد تجمهر حشود من الأهالي أمام المدرسة ومحاولاتهم ضربها لمنعها الغش الجماعي لأبنائهم.
وكشف فيديو تفاصيل الواقعة، حيث تجمهر عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة محمد الشقري الابتدائية بالسنبلاوين في محافظة الدقهلية شمال القاهرة أمام المبنى مهددين بضرب المعلمة وداد حمدي، لرفضها محاولات تدخلهم والسماح بالغش الجماعي لأبنائهم الذين كانوا يؤدون امتحانات نصف العام الدراسي.
إلى ذلك وصلت قوة أمنية وتمكنت من إخراج المعلمة.
تلقت تهديدات
من جهتها كشفت حمدي أنها تلقت تهديدات من أولياء الأمور بسبب رفضها الغش بلجان الامتحانات، مشيرة إلى أن الأهالي كانوا يحاولون تغشيش أولادهم من خارج اللجنة، وتمكنت من منعهم ثم اتصلت بقوات الأمن للتدخل وحمايتها حتى الخروج من المدرسة.
كما أضافت أن قوات الأمن أرسلت تعزيزات إضافية بعد تزايد أعداد المتجمهرين ومحاولتهم اقتحام المدرسة والاعتداء عليها، مؤكدة أن القوات الأمنية وصلت بسرعة ونجحت في تفريق المتجمهرين واحتواء الموقف وإخراجها.
وكشفت أنها تقدمت ببلاغ ضد المعتدين عليها، خاصة بعد علمها أنهم اعتادوا على تسهيل الغش لأبنائهم، لافتة إلى أن نائب وزير التعليم رضا حجازي تواصل معها بعد الأزمة وقدم لها الشكر.
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