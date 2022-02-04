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فاجأها المخاض.. مصرية تضع مولودها داخل حافلة ركاب

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صورة الطفل المولود داخل الحافلة

فاجأها المخاض.. مصرية تضع مولودها داخل حافلة ركاب

القاهرة -أشرف عبد الحميد 

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تفاجأت سيدة مصرية بآلام المخاض خلال ركوبها الحافلة عندما كانت متوجهة إلى مستشفى الولادة، ما اضطرها إلى وضع مولودها بمساعدة إحدى الراكبات داخل الحافلة.

فقد بدأت القصة، عندما شعرت السيدة بآلام الولادة خلال وجودها داخل حافلة في منطقة السيدة عائشة جنوب القاهرة، حيث كانت في طريقها للمستشفى برفقة زوجها للولادة، وعلى الفور أطلقت صرخات استغاثة.

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لكن من حسن حظها، تصادف وجود ممرضة بين الركاب التي طلبت على الفور إخلاء الحافلة وتولت مساعدة السيدة حتى خرج مولودها للنور.

ولاقت الممرضة استحسان الركاب الذين وقفوا خارج الحافلة لتقديم أي مساعدة مطلوبة لحين إتمام عملية الولادة.

"فخور بزوجتي"

من جانبه، قال حسام سعيد زوج الممرضة لـ"العربية نت" إنه فخور بما فعلته زوجته واصفاً موقفها بالبطولي والفدائي، معرباً عن سعادته بثقتها في نفسها للقيام بعملية توليد للسيدة التي لم يسعفها الوقت للوصول للمستشفى.

صورة الممرضة
صورة الممرضة

وأضاف أنه كان متوتراً وأصابه القلق بسبب صعوبة الموقف لكن زوجته نجحت في اختبار حقيقي لقدراتها الشخصية والمهنية وساعدت السيدة حتى نجاح عملية الولادة بل ساعدتها كذلك في الذهاب للمستشفى برفقة المولود الجديد لإنهاء باقي الإجراءات.

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