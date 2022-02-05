تفاصيل عن مذبحة الزمالك التي هزت مصر.. خلافات وشكوك

بعد أن هزت مذبحة الزمالك الرأي العام في مصر، ظهرت تفاصيل جديدة.

فقد كشفت التحريات أن رجل أعمال قتل 3 من أفراد أسرته، لم تحدد هويتهم بعد، ثم انتحر بالرصاص، بعد أن كانت هناك جلسة للصلح بينه وبين زوجته ثم احتدت المناقشة وسحب على إثرها سلاحه وأطلق النار على الجميع.

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كما لفتت إلى أن خلافات الرجل مع زوجته وشكه في سلوكها دفعته لارتكاب الواقعة.

تفريغ الهواتف والكاميرات

إلى ذلك تحفظ رجال مباحث القاهرة على الهواتف المحمولة للضحايا لتفريغها. ويتم حالياً تفريغ كاميرات المراقبة واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

وقررت النيابة التصريح بدفن الجثث وانتظار تحسن الحالة الصحية لوالدة الزوجة لاستجوابها.

غارقة في الدماء

يذكر أن الجريمة المروعة وقعت مساء الجمعة في منطقة الزمالك، حيث سمع أهالي شارع طه حسين بأبو الفدا، دائرة قسم شرطة قصر النيل، دوي إطلاق نار.

وانتقلت قوة أمنية إلى الشقة التي وقعت فيها المذبحة ليجدوا 4 جثث غارقة في الدماء، بينما عثروا على سيدة مسنة مصابة بطلق ناري في الذراع الأيسر فتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.