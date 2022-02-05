لإصابته بكورونا وعدم زواجه.. طبيب مصري ينتحر

انتحر طبيب مصري بإلقاء نفسه من شرفة منزله بالطابق السابع، بسبب إصابته بفيروس كورونا ومروره بحالة نفسية نتيجة عدم زواجه.
فقد فوجئ سكان منطقة فيصل بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة بالدكتور نشأت العربي، اختصاصي أمراض النساء والتوليد يلقي بنفسه من شرفة منزله وسقوطه جثة هامدة.
وكشفت التحريات أن الطبيب انتحر بعد إصابته بأزمة نفسية حادة وإصابته بعدة أمراض وفيروس كورونا وشعوره بالوحدة نتيجة عدم زواجه وإنجابه.
رسالة مؤثرة
إلى ذلك، ترك الطبيب رسالة مؤثرة لأهله وللمرضى وأصدقائه قال فيها "أعتذر لأسرتي وأصدقائي والمرضى، الارتفاع الشديد في ضغط الدم سبب لي مشاكل صحية لا شفاء منها، والمعاناة فوق احتمالي، والآلام لا تفارقني ليل نهار".
وتبيّن أن الطبيب يبلغ من العمر 66 عاماً، وأصيب بفيروس كورونا 3 مرات ويقيم بصحبة والده البالغ من العمر 93 عاماً.
كما، لم يسبق له الزواج من قبل أو الإنجاب، وكان يمر بحالة اكتئاب شديدة خلال الفترة الأخيرة خشية تقدمه في السن وعدم وجود أحد يقوم على رعايته.
وكشفت أقوال شهود العيان والجيران أن الطبيب اتصل بزوج شقيقته واستدعاه قبل الواقعة واجتمع بوالده وزوج شقيقته وسكرتيرة عيادته.
كذلك، أبلغهم بإصابته بحالة اكتئاب شديدة ثم تركهم ودخل إلى غرفته وبعدها فوجئوا بإلقاء نفسه من الطابق السابع وانتحاره.
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