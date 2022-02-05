مذبحة الحي الراقي بمصر.. النيابة تكشف مفاجآت مدوية

تكشفت تفاصيل جديدة حول مذبحة الزمالك التي هزت الرأي العام المصري وأسقطت 5 قتلى حيث كشفت النيابة العامة عن الملابسات المتعلقة بالمذبحة وهوية الضحايا وسبب الجريمة.
في التفاصيل، أعلنت النيابة المصرية في بيان رسمي أنها تلقت إخطارًا مساء الجمعة بمقتل أربعة أشخاص، وإصابة سيدة تُوفيت بعد نقلها للمستشفى، جراء إطلاق أحد المتوفين أعيرة نارية صوب الباقين قبل أن يقتل نفسه داخل وحدة سكنية بالزمالك.
علاقة بين القاتل وإحدى الضحايا
واستمعت النيابة لأقوال سبعة من ثلاثة شاهدوا وقوع الجريمة، وانتهت التحقيقات معهم إلى أن المتهم كانت تربطه علاقة بسيدة من المتوفين نشأ بسببها نزاعٌ بينهما، وتحدَّد لقاء في يوم الواقعة بمسكن شقيقة المتهم بالزمالك لإنهاء هذا النزاع في حضور ذوي الطرفين.
كما أضاف البيان أن المتهم أحضر حقيبةً كبيرة يومها أخفاها بالمسكن قبل انعقاد اللقاء، ولما ثار النقاش بينهم بشأن النزاع استشاط غضبًا وأخرج من الحقيبة التي كانت معه بندقية آلية أطلق منها عيارًا ناريًّا أصاب السيدة طرف النزاع معه، ثم لما حاول الحضور ردعه أطلق صوبهم أعيرة نارية فقتلهم.
وأوضح أن الشرطة عندما حاولت دخول المسكن أطلق المتهم أعيرة نارية أخرى صوب السيدة ووالدتها فقتلهما، ثم قتل نفسه بعيار ناري.
سبق إيداعه بإحدى المصحات
فيما قررت شقيقة المتهم في محضر بلاغ الواقعة أنه سبق إيداعه بإحدى مصحات العلاج النفسي منذ حواليّ ثلاثة أشهر.
بفحص تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بمحل مجاور، دخول المتهم إلى العقار حاملًا الحقيبة الكبيرة، وقد ندبت النيابةُ العامة الأطباءَ الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية لجثامين المتوفين، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
مذبحة الحي الراقي
كانت وقعت مساء أمس مذبحة مروعة داخل منطقة الزمالك حيث سمع أهالي شارع طه حسين بمنطقة أبو الفدا بمنطقة الزمالك دائرة قسم شرطة قصر النيل دوي إطلاق نار أسفر عن سقوط 4 قتلى.
وانتقلت قوة أمنية إلى الشقة التي وقعت لها المذبحة ليجدوا 4 جثث غارقة في الدماء بينما عثروا علي سيدة مسنة مصابة بطلق ناري في الذراع الأيسر ليتم نقلها للمستشفي لتلقي العلاج ثم توفيت لاحقا.
-
مشهد مهيب.. جثة الطفل ريان خارج البئربعد 5 أيام من حبس أنفاس العالم، خرجت جثة الطفل المغربي ريان من البئر السحيقة في مشهد مبك ومؤثر، ثم نقلت الجثة سيارة إسعاف إلى مروحية بمحيط موقع الحادث ... المغرب العربي
-
شاهد أحدث ظهور لرابح صقر بعد خضوعه لعملية بالقلبطمأن الفنان السعودي رابح صقر جمهوره على وضعه الصحي، كاشفاً تفاصيل آخر تطورات حالته.ونشر مقطع فيديو عبر حسابه في "تويتر" السبت ظهر فيه وهو يمارس رياضة ... السعودية
-
كسر ذراع بريطاني جراء التعذيب في سجون الحوثيطالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري عن مواطن بريطاني تحتجزه ميليشيا الحوثي في اليمن منذ نحو خمس سنوات.كما دعت المنظمة الدولية، في بيان، الحكومة ... اليمن