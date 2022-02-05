مجزرة مروعة.. مصري يقتل زوجته وابنيه بالرصاص وينتحر

مجزرة مروعة شهدها حي الزمالك الراقي في العاصمة المصرية القاهرة حيث قتل رجل أعمال زوجته وابنيه رميا بالرصاص داخل منزله وأصاب والدة زوجته ثم انتحر لشكه في نسب أبنائه وسلوك زوجته.

في التفاصيل، تلقت أجهزة الأمن المصرية بلاغا بقيام أحد الأشخاص بقتل زوجته واثنين من أبنائه وإصابة والدة زوجته وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث حيث تبين أن القاتل رجل أعمال، وأطلق الرصاص على زوجته وابنيه بسبب شكه في سلوك زوجته ونسب أولاده كما أصاب والدة زوجته.

مادة اعلانية

أطلق النار على نفسه

وأوضحت التحريات أن المتهم وبعد ارتكابه جريمته انتحر حيث أطلق الرصاص على نفسه فيما تم نقل والدة زوجته إلى المستشفى في حالة خطرة.

وانتدبت جهات التحقيق رجال المعمل الجنائي لفحص مسرح الحادث وفوارق الطلقات ومحتويات المنزل ومنافذه.

كما استدعت أجهزة الأمن شهود العيان والجيران لسماع أقوالهم ومعرفة الملابسات.

فيما قررت النيابة التصريح بدفن الجثث وانتظار تحسن الحالة الصحية لوالدة الزوجة لاستجوابها.