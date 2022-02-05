مصر.. إحالة رجل أعمال إلى الجنايات لاتهامه بالاتجار بالبشر

أمر النائب العام المصري، حمادة الصاوي، السبت، بإحالة رجل الأعمال محمد الأمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالاتجار في البشر وهتك عرض 7 فتيات أطفال (تقل أعمارهن عن 18 عاماً) يقمن في دار للأيتام يمتلكها.

أتت تلك الخطوة بعد الاستماع إلى 13 شاهداً، بينهم الفتيات المجني عليهن، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.

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ضرب وتهديد

وكانت التحقيقات قد انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهن بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهن وحاجتهن وسلطته عليهن بقصد استغلالهن جنسياً. وكان ذلك مصحوباً بهتكه عرضهن بالقوة والتهديد بالطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.

وإضافة إلى أقوال الشهود الـ13، أدلى بشهادتهم كل من مُجري التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، والباحثين النفسيين، والاختصاصيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وطبيبة شرعية واستشاريين في الطب النفسي، ومدير صفحة "أطفال مفقودة" بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

صور وتسجيل صوتي

يشار إلى أنه عند فحص هاتف المتهم، تمكنت الجهات المختصة من الوصول إلى عدد من صوره مع المجني عليهن، وإثبات تواجده بصورة يومية في الدار (محل الواقعة) في أيام متتالية.

كما قدم مدير صفحة "أطفال مفقودة" تسجيلاً صوتياً لمحادثة بين المتهم وبعض الفتيات المجني عليهن حيث ظهرت تفاصيل ما تعرضن له.

وأثبتت تقارير كل من المجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن، معاناة المجني عليهن من اضطرابات نفسية نتيجة اعتداءات المتهم.