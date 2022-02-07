.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مذبحة أثناء مباراة مصر والسنغال.. أم تقتل ابنها وتشعل النار في ابنتها

  • الخط
توضيحية
إسعاف مصرية

مذبحة أثناء مباراة مصر والسنغال.. أم تقتل ابنها وتشعل النار في ابنتها

وتبين من المعاينة وشهادة شهود العيان من سكان الشارع في أسيوط جنوب مصر أن الجريمة وقعت بعد خروج الأب لمشاهدة مباراة مصر والسنغال

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قتلت أم مصرية ابنها وأصابت ابنتها بحروق شديدة، وحاولت قتل نفسها بعد أن خنقت الطفل وفتحت اسطوانة البوتاغاز وأشعلت النيران بطفلتها ونفسها بمدينة أبنوب، شرق محافظة أسيوط.

وتبين من المعاينة وشهادة شهود العيان من سكان الشارع أن الأب خرج لمشاهدة مباراة مصر والسنغال وعقب عودته في الساعات الأولى من صباح اليوم اكتشف أن الأم وهي مريضة نفسياً قتلت طفلها خنقاً وأشعلت النيران في الطفلة ونفسها.

جريمة مروعة في العراق.. أب يقتل ابنته وأمها وجدتها العراق جريمة مروعة في العراق.. أب يقتل ابنته وأمها وجدتها

جرى نقل الأم وابنتها المصابة إلى مستشفى أسيوط الجامعي والتحفظ على جثة الطفل بمستشفى أبنوب المركزي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
السلطات المغربية تردم فوهة بئر الطفل ريان.. والتربة مهددة بالانهيار السلطات المغربية تردم فوهة بئر الطفل ريان.. والتربة مهددة بالانهيار
اكتشف المزيد