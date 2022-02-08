طلب عدم تشجيع الأهلي.. إيقاف مذيع مصري وإحالته للتحقيق

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، إحالة الإعلامي حسام حداد، مذيع التلفزيون المصري، للتحقيق وإيقافه عن العمل، بعد تصريحاته ببرنامج "صباح الخير يا مصر".

وذكرت الهيئة في بيان صحافي، أنها تقف على مسافة واحدة بين كافة الأندية المصرية وتتعامل بحيادية تامة.

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يذكر أن المذيع حسام حداد، قال إن "النادي الأهلي يمثل نفسه وليس مصر في بطولة العالم للأندية، ومن حق جماهير الأندية الأخرى عدم تشجيعه".

وأضاف أنه "يحق لجماهير الأندية الأخرى عدم تشجيع الأهلي في هذه البطولة"، مضيفاً أن "المهم هو التوحد خلف المنتخب الوطني خاصة بعد الحالة التي كانت عليها الجماهير في بطولة كأس الأمم الإفريقية".

المذيع يوضح

في المقابل، نشر المذيع منشوراً على فيسبوك لتوضيح تصريحه المتداول بشأن عدم تشجيع النادي الأهلي أمام فريق بالميراس ببطولة كأس العالم للأندية.

وكتب أنه قرأ ويقرأ ما يُكتب، ويحترم الآراء البناءة ويصغي لها.

وأضاف "أولاً أنا مشجع أهلاوي منذ طفولتي، أحب النادي وأشجعه وأحترم رموزه ونجومه، لم أخفِ انتمائي يوماً للأهلي، ولمن يريد، بحث صغير يثبت ذلك".

كما تابع "ثانياً أنا مع كل نادٍ مصري يلعب ضد أي نادٍ خارجي بقلبي وعقلي، وهذا ما دعوت له دائماً، واليوم أضفت إليه أن للمشجعين الحق في تشجيع من يريدون من أندية، وهذا ألف باء كرة القدم، مع التأكيد على ضرورة الاصطفاف الوطني خلف المنتخب في مباراتينا مع السنغال في تصفيات كأس العالم".

قرار بمنع ظهوره

من جانبها، قررت نقابة الإعلاميين منع ظهور المذيع حسام حداد على أي وسيلة إعلامية مصرية.

وأصدر طارق سعدة نقيب الإعلاميين قرارا بمنع ظهور مقدم برنامج صباح الخير يا مصر علي أي وسيلة إعلامية داخل البلاد لحين انتهاء التحقيق معه فيما هو منسوب إليه من مخالفات مهنية وقانونية ولميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك.

كما ذكرت أن المذيع المصري خالف نص المادة 9 التي تنص على الامتناع عن بث ما يغذي أو يكرس ثقافة العنف والكراهية، كما خالف مدونة السلوك المهني في بندها العاشر الذي ينص على الامتناع عن إثارة الكراهية والتميز والتحريض بكل أنواعه بين أطراف الشعب وفئاته.