حادث مؤسف بمصر.. قطار يدهس مركبتي توك توك ويسقط قتيلا

في حادثة جديدة، لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في اصطدام قطار بمركبتي توك توك في طنطا شمال مصر.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية مقتل شخص وإصابة آخر، تم نقلهما لمستشفى الجامعة بطنطا، في اقتحام مركبتي توك توك منفذ القاصد للسكك الحديدية واصطدامهما بقطار.

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اقتحام واصطدام

كما أفاد بيان لهيئة السكك الحديدية مساء الثلاثاء بأن مركبتي توك توك اقتحمتا منفذ القاصد في طنطا من الاتجاه المخالف بعد قيام خفير المنفذ بغلقه لمرور قطاري 499 و 994، لافتاً إلى أنه بعد مرور القطار الأول اقتحمت المركبتان المنفذ من الجهة المخالفة أمام القطار الثاني حيث اصطدم بهما وأطاح بهما خارج السكة الحديدية.

يذكر أن حادثاً مماثلاً كان وقع في أكتوبر الماضي حيث دهس قطار في القاهرة مركبة توك توك وتسبب بإصابة 3 أشخاص، بينهم قائد المركبة.

وأتت هاتين الواقعتين بعد أسابيع من حوادث مماثلة في مصر بسبب عدم الالتزام بإجراءات عبور السكك الحديدية.

حوادث مأساوية

يشار إلى أن مصر شهدت عدة حوادث قطارات مأساوية العام الماضي، أسفرت عن مصرع العشرات وإصابة المئات من المواطنين.

وتعهد وزير النقل كامل الوزير بمزيد من الإجراءات لتطوير منظومة السكك الحديدية، ومنع تكرار الحوادث وإزالة التعديات على ممتلكات هيئة السكك الحديدية من أراض ومنشآت، وإزالة الأسواق العشوائية في حرم وبجوار خطوط السكك الحديدية.